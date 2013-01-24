Информация о компании

Royal Philips — голландская компания с широчайшим ассортиментом технологичных товаров, которые улучшают качество жизни людей благодаря значимым инновациям. Наше производство делится на три основных направления: световые решения, потребительские товары и здравоохранение. Компания занимает лидирующие позиции в разработке оборудования для кардиологии, неотложной помощи и медицинского обслуживания на дому, в области энергоэффективных светотехнических решений и инновационных систем освещения, а также электробритв и средств личной гигиены, приборов и средств для ухода за полостью рта.